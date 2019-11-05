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فن

مصطفى قمر يدعم هاني شاكر في أزمة حمو بيكا.. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:45 ص
مصطفي قمر
مصطفي قمر
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مصطفى كرم
دافع الفنان مصطفى قمر عن الفنان هاني شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية على قرار منع حمو بيكا ومغني المهرجانات من الغناء.

وقال مصطفي قمر خلال تكريمه أمس عن مجمل أعماله بقصر السينما: "هاني شاكر مش مربوك.. هو بيحل في زمن صعب.. الراجل ده محترم جدا.. أنا بسمع هاني شاكر من زمن.. يعني إيه كلمة خارجة تتحط في أغنية؟.. ازاي؟".

واضاف مصطفى قمر "أنا زعلان، وضد إن فيه حد راح النقابة وقعد يشتم ويعمل، وده ما يصحش، لأنه نتيجة شوية الكلام الموجود"، ليرد عليه المنتج تامر عبد المنعم قائلا" تقصد حمو بيكا" ليقول مصطفي قمر: "بدون ذكر أسماء، آه هو ".

وأثيرت أزمة بين الفنان هاني شاكر وحمو بيكا، بعد قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الأول، بمنع الثاني من الغناء نهائيا، ما دفع حمو بيكا للتهديد بتحطيم النقابة، واتهامهم بمجاملة البعض على حساب الآخرين.
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