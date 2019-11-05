ترامب لـ السيسي: حريصون على نجاح مفاوضات سد النهضة وأمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي: ترامب رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات

الرئيس الأمريكي يؤكد: سأستقبل ممثلي الدول الثلاثة شخصيا لإجراء مفاوضات سد النهضة

انقطاع الإنترنت في بغداد ومعظم أنحاء العراق

اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا.. ونقلها إلى تركيا

حمدوك: نعمل على إحلال السلام في دارفور

الأردن يكشف عن موعد عودة مواطنيْه المحتجزين في إسرائيل





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





واهتمت "الأنباء" بالاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد حرصه نجاح مفاوضات سد النهضة، قائلًا إنه سيستقبل شخصيا وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان فى المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في مستهل المفاوضات، تأكيدًا على حرصه البالغ على خروج هذه المفاوضات بنتائج إيجابية وعادلة، تحفظ حقوق جميع الأطراف.





وقالت الصحيفة إن الاتصال تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الرئيسيان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.





ونقلت "الراي" عن الرئيس السيسي قوله: "ترامب رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها"، معربًا عن امتنانه لترامب "على الجهود التي يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة".





وذكرت "الوطن" أن مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت، أعلن أن خدمات الإنترنت انقطعت في بغداد ومعظم أنحاء العراق، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، قائلًا: "انخفضت اتصالات الإنترنت العامة لما دون 19 بالمئة عن المستويات المعتادة مما قطع الخدمة عن عشرات الملايين من المستخدمين في بغداد، وتأثرت أيضا البصرة وكربلاء ومراكز سكانية أخرى"، مضيفًا "نعتقد أن الانقطاع الجديد هو أكبر انقطاع نرصده في بغداد حتى اليوم".





وقالت "الراي" إن تركيا أعلنت فجر اليوم أنها تمكنت من اعتقال شقيقة زعيم تنظيم داعش السابق، أبو بكر البغدادي، شمالي سوريا، فيما جرى نقلها إلى مركز احتجاز تركي، حيث قال مسئول تركي إن "أخت البغدادي كانت برفقة زوجها وزوجة ابنها اللذين تستجوبهم تركيا حاليا"، مضيفًا: ""ألقي القبض على رسمية عواد عند مداهمة حاوية قرب أعزاز. نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش".





وأفادت "الجريدة" بأن المحكمة العليا الجزائرية أمرت بحبس وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، لمزاعم فساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مشيرةً إلى أنها متهمة بتبديد المال العام ومنح امتيازات بصفة غير قانونية.





واهتمت "القبس" بتصريحات رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بأن حكومته تعمل على إحلال السلام في إقليم دارفور، الذي مزقته الحرب، حيث التقى بمئات من ضحايا الصراع، الذين طالبوا بتحقيق العدالة السريعة، لافتةً إلى أنه التقى ضحايا الحرب في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي تضم عدة مخيمات مترامية الأطراف يعيش بها عشرات الآلاف من النازحين منذ سنوات.





وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الحكومة الأردنية قدمت استقالتها تمهيدا لتعديل وزاري متوقع في الأيام القليلة القادمة، ونقلت عن رئيس الحكومة عمر الرزاز قوله: "التعديل يأتي استحقاقًا لمتطلّبات المرحلة المقبلة".





ونقلت "الأنباء" عن ةزير خارجية الأردن أيمن الصفدي قوله اثنين من مواطني المملكة تحتجزهما إسرائيل سيعودان للبلاد "قبل نهاية الأسبوع"، مضيفًا: "يعود هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع".



