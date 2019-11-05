اخبار الرياضة ليلا.. تركي آل الشيخ يتحدث عن عودة أبوتريكة واستاد الأهلي.. موعد مباراة القمة وتطبيق الـVAR

نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :
متحدثا عن أبوتريكة وستاد الأهلي.. تركي آل شيخ يكشف كواليس زياراته للخطيب ..فيديو
ظهر المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، في "لايف" عبر صفحة أحد نشطاء السوشيال ميديا ، ليتحدث عن كواليس زيارته لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمنزله ، للاطمئنان عليه ، وفي مبادرة للصلح بعد فترة مليئة بالأزمات.
رغم تبريرات إيهاب جلال.. صدى البلد يكشف عن الأسباب الحقيقية وراء رحيل ياسر سالم عن المصري
كشف "صدى البلد" عن أسباب رحيل اللواء ياسر سالم مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، العائد للمنصب عقب استقالته من مجلس إدارة النادي بعد نجاحه بعام، بسبب خلافات مع العميد حسام حسن، وقت توليه الإدارة الفنية للفريق.
موعد مباراة الأهلي والزمالك.. تطبيق الـ VAR في الدوري المصري
أكد عمرو الجناينى رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه بصدد توقيع العقود مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لتطبيق تقنية VAR فى الدورى الممتاز خلال الأيام القليلة المقبلة.
خلافات اللجنة الخماسية.. عمرو الجنايني يتحدث عن عودة الجماهير
أكد عمرو الجناينى رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على عودة الجمهور من جديد ، وبالفعل الجماهير عادت في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز وفي لقاء القمة الذي أقيم بحضورهم للمرة الأولى منذ عام 2011.
جمال الغندور يكشف تفاصيل «خناقة» لجنة الحكام بالإسكندرية.. «اشتبكوا بالأيدي».. فيديو
قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن العمل داخل منظومة التحكيم المصري شاق، وذلك بعد موسم صعب تناوبت الأندية فيه من أخطاء الحكام المحليين .
وليد سليمان: أتمنى تكرار مواجهة صن داونز ليس من أجل الثأر
كشف وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أمنيته بشأن تكرار مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.
التفاصيل الكاملة لـ مشاجرة مباراة ناشئي الأهلي في مدينة نصر
يسود اتجاه كبير داخل النادي الأهلي، لإعفاء ياسر ريان، من تدريب فريق الناشئين مواليد 2004، بناء على التحقيق الذي جرى في لجنة التخطيط، وتم إطلاع محمود الخطيب رئيس النادي عليه بشكل كامل.
متحدثا عن أبوتريكة وستاد الأهلي.. تركي آل شيخ يكشف كواليس زياراته للخطيب ..فيديو
ظهر المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، في "لايف" عبر صفحة أحد نشطاء السوشيال ميديا ، ليتحدث عن كواليس زيارته لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمنزله ، للاطمئنان عليه ، وفي مبادرة للصلح بعد فترة مليئة بالأزمات.
رغم تبريرات إيهاب جلال.. صدى البلد يكشف عن الأسباب الحقيقية وراء رحيل ياسر سالم عن المصري
كشف "صدى البلد" عن أسباب رحيل اللواء ياسر سالم مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، العائد للمنصب عقب استقالته من مجلس إدارة النادي بعد نجاحه بعام، بسبب خلافات مع العميد حسام حسن، وقت توليه الإدارة الفنية للفريق.
موعد مباراة الأهلي والزمالك.. تطبيق الـ VAR في الدوري المصري
أكد عمرو الجناينى رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه بصدد توقيع العقود مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لتطبيق تقنية VAR فى الدورى الممتاز خلال الأيام القليلة المقبلة.
خلافات اللجنة الخماسية.. عمرو الجنايني يتحدث عن عودة الجماهير
أكد عمرو الجناينى رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على عودة الجمهور من جديد ، وبالفعل الجماهير عادت في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز وفي لقاء القمة الذي أقيم بحضورهم للمرة الأولى منذ عام 2011.
جمال الغندور يكشف تفاصيل «خناقة» لجنة الحكام بالإسكندرية.. «اشتبكوا بالأيدي».. فيديو
قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن العمل داخل منظومة التحكيم المصري شاق، وذلك بعد موسم صعب تناوبت الأندية فيه من أخطاء الحكام المحليين .
وليد سليمان: أتمنى تكرار مواجهة صن داونز ليس من أجل الثأر
كشف وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أمنيته بشأن تكرار مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.
التفاصيل الكاملة لـ مشاجرة مباراة ناشئي الأهلي في مدينة نصر
يسود اتجاه كبير داخل النادي الأهلي، لإعفاء ياسر ريان، من تدريب فريق الناشئين مواليد 2004، بناء على التحقيق الذي جرى في لجنة التخطيط، وتم إطلاع محمود الخطيب رئيس النادي عليه بشكل كامل.