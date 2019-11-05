بعد زيارة تركى آل الشيخ له في منزله.. رواد السوشيال ميديا يشيدون بـ محمود الخطيب

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الخطيب بعد زيارة تركى آل الشيخ له في منزله، للمرة الأولى بعد تصالحه مع الأهلي.
وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
نقاء القلب ليس عيبًا والتسامح ليس ضعفًا
#الخطيب
#الخطيب
ماااااااااااااذا بينك وبين الله حتى ينصرك كل النصر ده
بيتهيألى كده حق #الخطيب رجع
وكمان مجلس الإدارة بكده
ممكن تيجى تقعد وتشجع
من التالته شمال
احنا مش فرحانين بتركي
احنا فرحانين بحق #الخطيب
اللى بيرجع وربنا بينصر المظلوم دايما
التويته من ساعه . والرد جه اسرع مما تخيلنا
ماذا بينك وبين ربك يا بيبو
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ويعافيك ياااارب
#الخطيب
حتى الصورة فيها عظمة الاهلي وكفي #الخطيب
وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
نقاء القلب ليس عيبًا والتسامح ليس ضعفًا
#الخطيب
#الخطيب
ماااااااااااااذا بينك وبين الله حتى ينصرك كل النصر ده
بيتهيألى كده حق #الخطيب رجع
وكمان مجلس الإدارة بكده
ممكن تيجى تقعد وتشجع
من التالته شمال
احنا مش فرحانين بتركي
احنا فرحانين بحق #الخطيب
اللى بيرجع وربنا بينصر المظلوم دايما
التويته من ساعه . والرد جه اسرع مما تخيلنا
ماذا بينك وبين ربك يا بيبو
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ويعافيك ياااارب
#الخطيب
حتى الصورة فيها عظمة الاهلي وكفي #الخطيب