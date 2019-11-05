بعد زيارة تركى آل الشيخ له في منزله.. رواد السوشيال ميديا يشيدون بـ محمود الخطيب

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الخطيب بعد زيارة تركى آل الشيخ له في منزله، للمرة الأولى بعد تصالحه مع الأهلي.



وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏نقاء القلب ليس عيبًا والتسامح ليس ضعفًا

‎#الخطيب



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‏‎#الخطيب

ماااااااااااااذا بينك وبين الله حتى ينصرك كل النصر ده



‏بيتهيألى كده حق ‎#الخطيب رجع

وكمان مجلس الإدارة بكده

ممكن تيجى تقعد وتشجع

من التالته شمال



‏احنا مش فرحانين بتركي

احنا فرحانين بحق ‎#الخطيب

اللى بيرجع وربنا بينصر المظلوم دايما

التويته من ساعه . والرد جه اسرع مما تخيلنا

ماذا بينك وبين ربك يا بيبو



‏اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ويعافيك ياااارب

‎#الخطيب



‏حتى الصورة فيها عظمة الاهلي وكفي ‎#الخطيب



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