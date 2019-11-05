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رياضة

بعد زيارة تركى آل الشيخ له في منزله.. رواد السوشيال ميديا يشيدون بـ محمود الخطيب

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:48 ص
الخطيب وتركي ال الشيخ
الخطيب وتركي ال الشيخ
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الخطيب بعد زيارة تركى آل الشيخ له في منزله، للمرة الأولى بعد تصالحه مع الأهلي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏نقاء القلب ليس عيبًا والتسامح ليس ضعفًا
‎#الخطيب


‏‎#الخطيب
ماااااااااااااذا بينك وبين الله حتى ينصرك كل النصر ده

‏بيتهيألى كده حق ‎#الخطيب رجع
وكمان مجلس الإدارة بكده
ممكن تيجى تقعد وتشجع
من التالته شمال

‏احنا مش فرحانين بتركي
احنا فرحانين بحق ‎#الخطيب
اللى بيرجع وربنا بينصر المظلوم دايما
التويته من ساعه . والرد جه اسرع مما تخيلنا
ماذا بينك وبين ربك يا بيبو

‏اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ويعافيك ياااارب
‎#الخطيب

‏حتى الصورة فيها عظمة الاهلي وكفي ‎#الخطيب

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