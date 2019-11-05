يحدث اليوم: البنك الأوروبي يوقع عقود مشروعات بمصر.. واستقالة وزير المالية الكويتي

يشهد اليوم الثلاثاء، 5 من نوفمبر2019، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:



- ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا دوليا للإعلان عن تسلم مصر ممثلة في المجلس القومي لحقوق الإنسان رئاسة الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بحضور 44 دولة أفريقية أعضاء اللجنة.



- يبدأ النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يورجن ريجترينك زيارة إلى مصر لتوقيع عدة مشروعات جديدة.



- فتح باب الاكتتاب في صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" والذي يعد أول صندوق استثمار خيري في مصر.



- تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة في تركيا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم في قتل آخرين.



- يعقد المجلس الوزاري العربي للكهرباء أعمال دورته الـ13، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بحضور عدد من الوزراء والسفراء ممثلي الدول العربية.



- تحيى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم العالمى للتوعية بأمواج تسونامى 2019.



- تستضيف السعودية مؤتمرًا دوليًا بعنوان "تنمية بحرية مستدامة نحو 2030 وما بعدها " الذي تنظمه الهيئة العامة للنقل.



- يفتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرع المتحف الشهير "بومبيدو ويست باند ميوزيوم بروجكت" في شنجهاي.



- يتقدم وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، باستقالته، لقيام الكويت بترشيحه لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.



- يبدأ كيث كراش وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي وأمن الطاقة والبيئة زيارة لكوريا الجنوبية ، يبحث خلالها سبل دفع علاقات التعاون الاقتصادي بين الدولتين في إطار الاستراتيجية الأمريكية بشأن منطقة دول المحيط الهادئ المطلة على الجانب الهندي والسياسة الجديدة لكوريا الجنوبية حيال دول المنطقة.



