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منوعات

مرضى اكتئاب.. دراسة تفضح حقيقة متبعي التريندات على تويتر

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:21 ص
موقع تويتر
موقع تويتر
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أ ش أ
أفادت دراسة حديثة، بأن هناك شخصا من بين كل خمسة أشخاص من البالغين فى الولايات المتحدة يعاني من حالة وحدة، وهو الأمر الذي يرتبط بأمراض الاكتئاب والخرف والقلب وعدد من المشاكل الصحية الأخرى، وذلك وفقا لتحليل تغريداتهم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وحلل الباحثون فى جامعة " بنسلفانيا " الأمريكية محتوى تغريدات مجموعة من المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وحددوا أكثر من 6,200 شخص، يستخدمون كلمات مثل "وحيد" أكثر من خمس مرات من عام 2012 إلى عام 2016، وقام المستخدمون ممن يشعرون بالوحدة بكتابة تغريدات مضاعفة لما فعله الآخرون وكانوا أكثر عرضة لاستخدام موقع التواصل الاجتماعى ليلا.

وأظهر الباحثون ، أن لغة المستخدمين الذين يعانون من الوحدة بدت غاضبة، وكئيبة، وقلقة أكثر من المستخدمين الآخرين، كما ذكروا أن المستخدمين الذين عانوا من الوحدة غالبا ما غردوا عن مشكلات تتعلق بعلاقاتهم العاطفية، وتعاطيهم للمخدرات، أو صعوبة في التحكم في عواطفهم وانفعالاتهم.
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