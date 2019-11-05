تطوير طائرة يمكنها تعليم أي شخص قيادتها خلال يوم واحد

تمكن فريق من العلماء بجامعة "بوردو" في فرنسا من تطوير خاصية "الطيار الآلى" بعد سنوات من نجاح الأخوان "رايت" من اختراع أول طائرة عام 1903، وتطويرهم لأول جهاز للتحكم في سرعة الطائرة في عام 1948.



ونجح العلماء فى تطوير خوارزميات تتيح للنظام معرفة إن كان سائق المركبة يعلم كيفية قيادتها ويكيّف ذاته مع مستوى مهارات هذا السائق، حيث يرى العلماء أن هذه الأنظمة ستدرب السائقين بشكل أسرع وستزيد مستوى الأمان.



وسيجري فريق باحثين من جامعة بوردو تجارب على كيفية تفاعل الإنسان مع الآلات المعقدة مثل الطائرات والطائرات دون طيار والسيارات ذاتية القيادة، وسيدرس مدى كفاءة المشاركين في التعامل مع هذه الأنظمة عن قياس التغيرات في معدل ضربات القلب وضغط الدم وحركات العين وغيرها من العلامات النفسية الفيزيولوجية.



كما تمكن "تاهيرا ريد"، استاذ مساعد في قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة بوردو من تطوير نماذج تعتمد على هذه العلامات لمساعدة الأنظمة على معرفة درجة كفاءة سائق المركبات ذاتية القيادة، كما سيدرس سلوك جميع المشاركين في التجربة أثناء تفاعلهم مع عمليات محاكاة لقيادة طائرة فى مختبر" براندون بيتس" .. بالإضافة إلى إختبارات القيادة فى بيئات الواقع الإفتراضى أو المعزز.



كما تسعى جامعة "بوردو"إلى تطوير منشأة- تقع على مساحة 1,858 مترا مربعا ، لاختبار أنظمة جوية غير مؤهلة ، على أن تنتهى أعمال التطوير بها خلال فصل الربيع المقبل .