مع أطفال الفيوم.. سياسيون ورجال دين يحتفلون بالمولد النبوي في دار أيتام

شارك حزب الوفد بالفيوم، برئاسة الكاتب الصحفي عبد العظيم الباسل، رئيس لجنة الوفد بالفيوم وعضو الهيئة العليا، أطفال دار عائشة حسنين لرعاية الأيتام احتفالات المولد النبوي الشريف.



في بداية الحفل، ألقى الشيخ شعراوي رمضان عطية، إمام مسجد دلائل الخير، محاضرة عن المولد النبي الكريم، وقصة عام الفيل، وأجاب عن بعض أسئلة الأطفال.



كما ألقى أحمد الشيمي، سكرتير عام حزب الوفد بالفيوم، كلمة عن كفالة اليتيم وأجرها الكبير، وقال: "إن الوفد بمشاركته لأيتام دار عائشة حسنين يرسل لكم رسالة أنكم مثل أولادنا نحتفل معكم كما احتفلنا مع أولادنا"، موجها الشكر إلى إداره الدار لحسن رعاية الأطفال.



كما قدمت علا عبد الجواد، رئيس لجنة المرأة بالفيوم، الشكر لإدارة الدار على حسن التنظيم للاحتفال.



ونظم الحفل لجنة المرأة، برئاسه علا عبد الجواد، ولجنة الشباب برئاسة أسامة أحمد، وشارك في الاحتفالية أشرف مغيب، نائب رئيس اللجنة، وحسام الشيمي، سكرتير عام مساعد لجنة الوفد بالفيوم، وعدد كبير من قيادات الحزب، ومن قيادات العمل النسائي والتطوعي.

