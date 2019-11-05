Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مع أطفال الفيوم.. سياسيون ورجال دين يحتفلون بالمولد النبوي في دار أيتام

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:04 ص
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
شارك حزب الوفد بالفيوم، برئاسة الكاتب الصحفي عبد العظيم الباسل، رئيس لجنة الوفد بالفيوم وعضو الهيئة العليا، أطفال دار عائشة حسنين لرعاية الأيتام احتفالات المولد النبوي الشريف.

في بداية الحفل، ألقى الشيخ شعراوي رمضان عطية، إمام مسجد دلائل الخير، محاضرة عن المولد النبي الكريم، وقصة عام الفيل، وأجاب عن بعض أسئلة الأطفال.

كما ألقى أحمد الشيمي، سكرتير عام حزب الوفد بالفيوم، كلمة عن كفالة اليتيم وأجرها الكبير، وقال: "إن الوفد بمشاركته لأيتام دار عائشة حسنين يرسل لكم رسالة أنكم مثل أولادنا نحتفل معكم كما احتفلنا مع أولادنا"، موجها الشكر إلى إداره الدار لحسن رعاية الأطفال.

كما قدمت علا عبد الجواد، رئيس لجنة المرأة بالفيوم، الشكر لإدارة الدار على حسن التنظيم للاحتفال.

ونظم الحفل لجنة المرأة، برئاسه علا عبد الجواد، ولجنة الشباب برئاسة أسامة أحمد، وشارك في الاحتفالية أشرف مغيب، نائب رئيس اللجنة، وحسام الشيمي، سكرتير عام مساعد لجنة الوفد بالفيوم، وعدد كبير من قيادات الحزب، ومن قيادات العمل النسائي والتطوعي.
مع أطفال الفيوم.. سياسيون ورجال دين يحتفلون بالمولد النبوي في دار أيتام
مع أطفال الفيوم.. سياسيون ورجال دين يحتفلون بالمولد النبوي في دار أيتام
مع أطفال الفيوم.. سياسيون ورجال دين يحتفلون بالمولد النبوي في دار أيتام
مع أطفال الفيوم.. سياسيون ورجال دين يحتفلون بالمولد النبوي في دار أيتام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبو شقة يعتمد تشكيل هيئة مكتب حزب الوفد بالفيوم

حكم الاحتفال بـ المولد النبوي وتوزيع الحلوى على الفقراء من مال الزكاة .. فيديو

لجنة الوفد بالفيوم تستعد لمؤتمر المراة بأسيوط

ترشيحاتنا

متحدثا عن أبوتريكة وستاد الأهلي.. تركي آل شيخ يكشف كواليس زياراته للخطيب ..فيديو

الأرصاد تحذر من أمطار على السواحل الشمالية ورياح على خليج السويس.. فيديو

بعد إدراجها في قائمة الدول الراعية للإرهاب.. أول تعليق من كوريا الشمالية

دعاء الصباح قصير من 3 كلمات أوصى النبي بترديدها 100 مرة لتكفير الذنوب

لاعب بيراميدز: لا نخشى مواجهة الأهلي والزمالك وعبد الله السعيد لا بديل له

حكم هبة ثواب القرآن والصوم للميت.. دار الإفتاء ترد .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رهان يودي بحياة رجل أربعيني والسبب 50 بيضة.. تفاصيل مؤسفة

أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر لعام 2019

بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات