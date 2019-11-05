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أخبار العالم

بعد اعتقالها.. أول صور لشقيقة أبو بكر البغدادي وزوجها

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:11 ص
أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعس
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شيماء مصطفى
نشرت وكالة "رويترز" صورا لشقيقة زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي، التي تم القبض عليها أمس، الاثنين، مع زوجها، وزوجة ابنهما، شمالي سوريا.

وكان النظام التركي أعلن أمس، أن ميليشياته المتواجده في شمال شرق سوريا تمكنت من اعتقال شقيقة زعيم تنظيم داعش السابق، أبو بكر البغدادي.

وقال مسئول تركي بارز لرويترز، إن تركيا تستجوب رسمية عواد، شقيقة أبو بكر البغدادي، الذي قتل في عملية عسكرية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا في 26 أكتوبر الماضي، كما تستجوب زوجها وزوجة ابنها.

وأضاف المسئول التركي: "تم نقل شقيقة البغدادي البالغة من العمر 65 عامًا إلى مركز احتجاز تركي ونأمل في الحصول منها على معلومات تتعلق بالأعمال الداخلية لتنظيم داعش".

ويأتي ذلك فيما تحول سجناء داعش، شمال سوريا، إلى ورقة ضغط على الدول الأوروبية التي ترى في عودة المتشددين خطرا على أمنها القومي، لا سيما أنها تعرضت لعدة هجمات إرهابية في السابق.
بعد اعتقالها.. أول صور لشقيقة أبو بكر البغدادي وزوجها
بعد اعتقالها.. أول صور لشقيقة أبو بكر البغدادي وزوجها
بعد اعتقالها.. أول صور لشقيقة أبو بكر البغدادي وزوجها
بعد اعتقالها.. أول صور لشقيقة أبو بكر البغدادي وزوجها
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