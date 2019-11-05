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أخبار البلد

والي: عرض لائحة قانون الجمعيات الأهلية على المجتمع المدنى الشهر الحالى

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:27 ص
غادة والي
غادة والي
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محمد عبد المنعم
شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مساء أمس حفل جمعية تكاتف بمناسبة مرور 20 عاما على إنشائها والتي يتركز نشاطها في مجال التعليم.

وأعربت غادة والي عن فخرها الشديد بجمعية تكاتف، مقدمة لها الشكر على دورها خلال الأعوام الماضية.

وقالت والي: "كمصرية أنا شاكرة لجهود هذه الجمعية وفخورة بعملها كجمعية تميزت برسالتها رغم كل الظروف على مدار الأعوام الماضية".

وأضافت أن دور الدولة المصرية هو أن تتيح المناخ الداعم للجمعيات الأهلية وتيسر لها عملها وظهر ذلك من خلال إصدار قانون الجمعيات الأهلية وهو يشجع الجمعيات الأهلية ويحميها ويدعم المتطوعين، مضيفة أن العمل على القانون جاء بالتعاون مع المجتمع المدني، كما سيتم عرض لائحة القانون التنفيذية عليهم الشهر الحالي.

وقالت والي إن من أهم الأدوار التي تقوم بها جمعية تكاتف هو إعطاء الأبناء دروسا مستمرة في أهمية الحفاظ على ممتلكاتهم، كما أن الطفل الذي يتعلم ممارسة الغناء والموسيقى والنظام من الصعب أن ينجرف للعنف.

ولفتت والي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالتعليم لأن التعليم قضيتنا الأولى كدولة وكمجتمع مدني.
والي: عرض لائحة قانون الجمعيات الأهلية على المجتمع المدنى الشهر الحالى
والي: عرض لائحة قانون الجمعيات الأهلية على المجتمع المدنى الشهر الحالى
والي: عرض لائحة قانون الجمعيات الأهلية على المجتمع المدنى الشهر الحالى
والي: عرض لائحة قانون الجمعيات الأهلية على المجتمع المدنى الشهر الحالى
والي: عرض لائحة قانون الجمعيات الأهلية على المجتمع المدنى الشهر الحالى
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