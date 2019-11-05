هند النعساني: الطفل المصري أذكى طالب في العالم.. فيديو

قالت الإعلامية هند النعساني، إن الاهتمام بالمواطن هو المحور الأساسي الذي تهتم به الدولة في قائمة أولوياتها، من خلال توفير السلع والخدمات في كل القطاعات، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظتي الأقصر وجنوب سيناء في مارس 2020.



وأضافت هند النعساني، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه بذلك سيكون تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 3 محافظات، مشيرة إلى أن الدولة تهتم أيضًا بالمواطنين من خلال الاهتمام بالتعليم.



وأوضحت هند النعساني أن تطوير التعليم يعتبر استثمارا في المواطن المصري، مؤكدةً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه وزير التربية والتعليم بالاستمرار في المخطط الشامل لتطوير التعليم في مصر من التعليم الأساسي وحتى التعليم الجامعي.



واستطردت أن مناهج التعليم الجديدة تعتمد على نهج المعرفة، وستستمر على مدار المراحل التعليمية وحتى بعد التخرج والتركيز على النابغين، مؤكدة أن الطفل المصري هو أذكى طالب في العالم.