Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بقنابل وديناميت.. اعتقال أمريكي خطط لتفجير معبد يهودي

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:24 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
Advertisements
شيماء مصطفى
اعتقلت قوات الأمن الأمريكية، رجلا من ولاية كولورادو، بتهمة التخطيط لتفجير قنابل وديناميت في أحد أقدم المعابد اليهودية بالولاية.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، تواصل عملاء سريون من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، مع ريتشارد هولزر باعتبارهم من المؤمنين مثله بتميز العرق الأبيض وأعطوه شحنة باطلة المفعول من القنابل الأنبوبية والديناميت.

وحسب رويترز، قالت سجلات المحكمة إن هولزر بحث خطة تفجير الشحنة في معبد إيمانويل بمدينة بويبلو في ولاية كولورادو قبل فجر السبت.

وعلى إثر ذلك ألقت القوات الأمريكية القبض على هولزر، يوم الجمعة الماضي، ووجهت له تهمة محاولة منع شعائر دينية بالقوة، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى السجن 20 عاما.

وقال المدعي العام جيسون دن في مؤتمر صحفي يوم الاثنين "ما ورد في الشكوى يعتبر إرهابا داخليا طبقا للقانون الاتحادي لأنه ينطوي على عمل إجرامي يمثل خطرا على حياة بشر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حريق يدمر أحد المعابد اليهودية التاريخية في مينيسوتا الأمريكية

القبض على شخص خطط لتفجير كنيس يهودي في ولاية كولورادو الأمريكية

ترشيحاتنا

بـ مكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها

لحظة دهس طفل أمام مدرسته في الكويت.. فيديو

يتوجعون بصمت.. مواليد هذه الأبراج تظهر عكس ما تخفى.. تعرف عليهم.. فيديو

الزواج بهذه الطريقة استهتار بشرع الله ومصيبة.. أمين الفتوى يحذر الفتيات

الشيطان يدخل بين أبناء الأميرة ديانا.. وميجان ماركل السبب

عيش الواقع.. متابع يصدم محمد رمضان في أثناء زيارته للمغرب.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات

بـ اطلالة جريئة.. إنجي المقدم تشعل إنستجرام

بـ اطلالة كاجوال.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور على إنستجرام