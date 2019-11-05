بقنابل وديناميت.. اعتقال أمريكي خطط لتفجير معبد يهودي

اعتقلت قوات الأمن الأمريكية، رجلا من ولاية كولورادو، بتهمة التخطيط لتفجير قنابل وديناميت في أحد أقدم المعابد اليهودية بالولاية.



ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، تواصل عملاء سريون من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، مع ريتشارد هولزر باعتبارهم من المؤمنين مثله بتميز العرق الأبيض وأعطوه شحنة باطلة المفعول من القنابل الأنبوبية والديناميت.



وحسب رويترز، قالت سجلات المحكمة إن هولزر بحث خطة تفجير الشحنة في معبد إيمانويل بمدينة بويبلو في ولاية كولورادو قبل فجر السبت.



وعلى إثر ذلك ألقت القوات الأمريكية القبض على هولزر، يوم الجمعة الماضي، ووجهت له تهمة محاولة منع شعائر دينية بالقوة، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى السجن 20 عاما.



وقال المدعي العام جيسون دن في مؤتمر صحفي يوم الاثنين "ما ورد في الشكوى يعتبر إرهابا داخليا طبقا للقانون الاتحادي لأنه ينطوي على عمل إجرامي يمثل خطرا على حياة بشر".