دمياط بلاد التلال الأثرية.. الإهمال يضرب من جديد واستغاثة بالمسئولين للتدخل.. تمتلك 21 موقعا لوزارة الآثار.. ومطالب بانتشال مجموعة كبيرة من الآثار الغارقة أمام سواحل المحافظة

العثور على عدة توابيت في منطقة تل الدير

اكتشاف 13 تابوتًا من الحجر الجيرى الجيد وعليها أشكال آدمية للرجال والنساء خلال أعمال التنقيب

8 مواقع خاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983

21 موقعا أثريا





تل الدير

يوجد بدمياط الجديدة على مساحة 8 أفدنة بجوار المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وملحقاته أهمها المعصرة بناحية ترعة حلاوة بدائرة كفر البطيخ، وتم توثيقه سنة 1996، وبدأت الحفائر في طبقات العصر المتأخر “فرعوني” في حيز الحرم 2007، وقد كشفت عن جبانة لأشراف ونبلاء العصر المتأخر الفرعوني بدءًا من الأسرة 26 الفرعونية، وتم نقل الآثار والتوابيت الحجرية والأدوات الجنائزية إلى مخزن الربع التابع لتفتيش آثار الدقهلية ودمياط، ولم تقم أي حفائر أخرى منذ ذلك التاريخ حتى الآن، وتعد منطقة هذا التل إحدى الجبانات الرومانية القديمة، وتم العثور على عدة توابيت في منطقة تل الدير بداخلها أكثر من قطعة أثرية تضم التعاويذ والتمائم الذهبية وبعض التمائم المصنوعة من الأحجار الكريمة.



كما تم اكتشاف 13 تابوتًا من الحجر الجيري الجيد وعليها أشكال آدمية للرجال والنساء خلال أعمال التنقيب، وفى داخلها بعض المومياوات لبعض النبلاء، وترجع معظم الآثار المكتشفة إلى العصر البطلمي والروماني، إلا أنه تم العثور على آثار فرعونية تعود للأسرة 26، وجميع المقتنيات الأثرية التي تم اكتشافها في محافظة دمياط منذ عام 2007 مودعة حاليًا في المخازن التابعة لمنطقة آثار الدقهلية.



"تل الكوم الأحمر" بناحية الركابية بمركز كفر سعد، وهذا التل في حاجة لإجراء تنقيبات أثرية به، وإجراء مجسات وتنقيبات أثرية فيه.



"تل الشقافة وسيف الدين" بناحية السرو وسيف الدين بمركز الزرقا، وهو في حاجة لإجراء مجسات تنقيبات أثرية فيه، وكذلك "تل البراشية" بناحية كرم مرزوق بمركز فارسكور وهو بمساحة 12 فدانًا، وتم عمل حفائر علمية انتهت 1995-1996 والتي كشفت عن مدينة فرعونية دينية تشمل هياكل للمعبود حورس “بر-شى” بمعنى معبد البحيرة، وهي تؤرخ لمزار الحجاج المصريين إلى بحيرة خميس الحج إلى الشمال المتزامن مع الحج إلى أبيدوس بجنوب البلاد. كما شملت الاكتشافات على مساكن وهياكل وحمام يعود للعصر الروماني ومعصرة نبيذ وزيوت وبقايا شبكة صرف صحي متكاملة وحوائط الموزاييك والفسيفساء، وتم نقل المكتشفات لمخزن آثار الربع، وهذا التل في انتظار المزيد من الحفائر للكشف عن الطبقات والآثار الأخرى به.



وهناك"تل الغز" بناحية سيف الدين وتم عمل مجسات قديمة وحفائر للحرم فقط، و"تل العرب" ناحية حجاجة وتم فيه عمل مجسات قديمة وحفائر للحرم فقط، "تل القزازين" بناحية الطرحة بمركز فارسكور والذي لم يجر به مجسات وحفائر فيه، و"تل النجارين" بناحية النجارين بمركز فارسكور وتم عمل مجسات فيه فقط.



"تل الزاوية" بناحية الإسكندرية الجديدة التابعة لتفتيش السرو والذي يرجع إلى العصر الروماني، "تل الذهب" بناحية أبو جريدة بمدينة الروضة والذي يرجع إلى العصرين الفرعوني واليوناني، و"تل أيبوان" بناحية العطوي والغوابين بالروضة، و"تل جزيرة الحصة" بناحية السيالة ببحيرة المنزلة وفيه شواهد أثرية من العصرين اليوناني والروماني و"تل شطا" بناحية شطا بمركز دمياط وتم عمل الحفائر على جزء 6 أفدنة ونقل الآثار إلى مخزن الربع وبقية التل أسفل المنطقة الأثرية بدون مجسات أو تنقيبات أثرية.



تل الحمار

وكذا "تل الحمّار وبحر البشمور" بناحية شطا بمركز دمياط، " تل العلواية وحارة البركة" بناحية مدينة دمياط وتم عمل الحفائر والمجسات والبقية توجد أسفل المنطقة السكنية الممتدة من طابية المتولي إلى منشية صلاح الدين وتضم مباني أثرية، منها كنيسة مارى جرجس وجامع الشيخ ياسين وجامع الفتح “عمرو بن العاص” ومنطقة المقابر الإسلامية “قبة الشيخ جمال الدين شيحة وغيرها”. وتم الكشف عن آثار وعملات وأواني يونانية ورومانية في مستويات متقاربة و"تل ميرزا"" بناحية شط جريبة وفيه شواهد آثار رومانية.



وأشهر تلك التلال "تل طابية عرابي" بناحية عزبة البرج ويضم مباني عسكرية تاريخية وشواهد رومانية ومسجد أثرى فاطمى “مسجد موافى”، و"تل طابية صفارة وتل الملقا" بناحية عزبة البرج حيث تم العثور على تمثال نصفي للمعبود سيرابيس بوزايدون خلال عملية حماية الشاطئ أمام عزبة البرج، ونقل التمثال إلى مخزن آثار الربع.



وهناك "منطقة علواية وكالة الأرز" بناحية مدينة دمياط وتضم مباني مسجد المعيني وكنيسة نيقولاوس الأثرية “تضم أيقونات وأدوات كنسية وبقايا أعمدة للكنيسة التاريخية”.

محافظة دمياط من أهم المحافظات السياحية والأثرية القديمة، حيث تنتشر في ربوعها مجموعة من أهم المناطق الأثرية والتلال الأثرية، وخاصة في منطقة بحيرة المنزلة وعلى ضفافها، والمنطقة الواقعة شرق النيل.ولكنها مهملة تمامًا من قبل وزارة الآثار.ولكن في السنوات الأخيرة بدأت وزارة الآثار الكشف عن العديد من الثروات الأثرية بمختلف محافظات مصر ومنها محافظة دمياط، وكذلك انتشال مجموعة كبيرة من الآثار الغارقة أمام سواحل المحافظة.وتضم منطقة آثار دمياط 21 موقعا أثريا، 13 موقعا منها مملوكة لوزارة الآثار، و8 مواقع خاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.تلك التلال الأثرية التي ترجع إلى العصر المتأخر الفرعوني وكذلك العصر اليوناني والرومانى، عثر بها على بعض الآثار المهمة وكسرات فخارية، إلا أن هذه التلال لم تكن معروفة لأبناء محافظة دمياط، لأنها لم تحظ باهتمام وزارة الآثار بما يؤهلها لتكون منطقة أثرية ذات جذب سياحى أو إنشاء متحف أثري يضم مقتنيات وأثريات محافظة دمياط.وقد ظهرت في السنوات القليلة الماضية كميات كبيرة من الآثار الغارقة قبالة سواحل دمياط، والتي تم انتشالها عن طريق صيادي الأسماك، ومنها أغطية توابيت وتيجان أعمدة رومانية وتمثال للإله زيوس كبير الآلهة اليونانية‏، ‏ وزنه نحو طن من المرمر الرمادي وأوانٍ فخارية كثيرة مختلفة الأشكال والأحجام، وهى: تل الدير والبراشية وشطا والكاشف والقلعة والعظام وتل المعصرة.