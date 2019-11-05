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فن

أصالة توجه رسالة لـ نوال الكويتية بعد تعرضها لوعكة صحية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:42 ص
اصالة و نوال الكويتية
اصالة و نوال الكويتية
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شروق ابراهيم
وجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة للفنانة الكويتية نوال بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت أصالة على صورة نشرتها لـ نوال الكويتية: "ياحبيبة الرّوح وياصديقتي القريبة الحنونه الطيّبة.. ألّف سلامة على قلّبك وما تشوفي شرّ".

وأضافت: "الله يحفظك لعيلتك الكبيرة الّلي صرتي بالنّسبة إلهم المثل الأعلى للرقيّ والفنّ الرفيع المُتقن، سلامة قلّبك، وروحك، وصوتك، يا قلبنا وروحنا وصوتنا، نوالتي الغالية".

وكانت قد كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها على تويتر، عن تعرض الفنانة نوال الكويتية لوعكة صحية، تمنعها من إحياء حفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية، ضمن موسم الرياض.

ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي تتعرض فيها نوال الكويتية، لوعكة صحية، فقد سبق وتعرضت لأخرى في شهر مارس من العام الجاري ، ولم تكشف عن تفاصيل تلك الوعكة آنذاك.
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