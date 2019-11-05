منصة فريدة من نوعها.. لميس سلامة: بنك المعرفة متوفر ببلدنا فقط.. فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن هناك ثقافة تعليمية جديدة فى مصر هدفها بناء المواطن المصرى أكاديميًا ومعرفيًا، لافتة إلى أن المنصة التعليمية فى مصر غير متواجدة فى أى دولة فى العالم.



وأضافت لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن تلك المنصة متوفرة مجانًا لكل المواطنين، وهى بنك المعرفة المصرى.



وأوضحت لميس سلامة، أن الدولة تبذل مجهودا جبارا فى تطوير والارتقاء ببنك المعرفة لخدمة كل الفئات العمرية فى مصر، بكل المراحل التعليمية، وإتاحة المحتوى على المستوى العربى والأفريقي.



وأشارت إلى أنه يتم الاستعانة بالخبرات الأجنبية بشكل مدروس جدًا، مؤكدة أنه تم الاستعانة بـ15 خبيرا يابانيا للإشراف على المدارس اليابانية التى تم إنشاؤها مؤخرًا.

