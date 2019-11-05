بث مباشر| السيسي يفتتح مجموعة من المشروعات القومية

حرصا من موقع "صدى البلد" الإخباري على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، مجموعة من المشروعات القومية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، وذلك فى إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.



وشهدت الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا فى جميع القطاعات، واستطاع الرئيس السيسى أن يدعم عددا من المشروعات القومية، لتخرج فى وقت قياسى، وبمعدلات غير مسبوقة، وذلك حتى يستفيد منها الاقتصاد القومى، وتساهم فى تحسين أحوال المواطنين.

