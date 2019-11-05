رئيس جامعة بنها: ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها مديري تحرير المجلات العلمية التي تصدرها الجامعة بحضور الدكتور ماهر حسب النبي مستشار رئيس الجامعة للبحث العلمي.



وخلال اللقاء شدد السعيد على جودة مخرجات البحث العلمى وربطه بالصناعة واحتياجات المجتمع المحلى، وذلك من خلال تمويل البحوث العلمية وتشجيع الأساتذة واعضاء هيئة التدريس على المشاركة في تطوير المشروعات البحثية وتطوير المجلات العلمية التي تصدرها الجامعة وكلياتها.



جاء ذلك على هامش الإجتماع الذي نظمه قطاع الدراسات العليا لمتابعة مؤشرات أداء المجلات العلمية والتي أقرها مجلس الجامعة في وقت سابق والتي تهدف إلي تطوير وتدويل المجلات العلمية التي تصدرها الجامعة وتحسين سمعتها الأكاديمية.



واكد رئيس الجامعة على ضرورة تحسين مخرجات المجلات العلمية ووضع خطة قصيرة المدى لنشرها جميعا على منصة بنك المعرفة المصري والتعاون مع دور النشر العالمية لما يمثله ذلك من أهمية بتصنيف الجامعة



من جانبه أضاف الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف على الدراسات العليا والعلاقات العلمية والثقافية أن جامعة بنها تصدر ١٦مجلة علمية محكمة في مختلف التخصصات العلمية موزعة على كليات الجامعة و٧ من هذه المجلات منشورة الان على منصة بنك المعرفة المصري.



واشار الجيزاوى الى أن جميع المجلات العلمية للجامعة اصبحت تصدر بصفة منتظمة وتخدم قطاع كبير من طلاب الدراسات العليا والباحثين على المستوى المحلي والإقليمي وان لدى الجامعة رؤية طموحة لتدويل تلك المجلات ونشرها طبقا للمعايير القياسية بالتعاون مع دور النشر العالمية بما يحقق للانتاج الفكري المنشور بها فرصة أكبر للإتاحة.

