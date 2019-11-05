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فن

ياخراشى.. أحمد فلوكس يحظى باستقبال حافل من طلاب فنون تطبيقية.. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:42 ص
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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نبيل العدوى
حظي الفنان أحمد فلوكس باستقبال حافل من طلبة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، أثناء تكريمه مع الثنائي أحمد صلاح حسني ومحمود حافظ عن مشاركتهم في فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، بحسب ما جاء في مقطع متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأظهر المقطع صياح بعض الطالبات قائلات: "يا خراشي.. أحمد فلوكس"، وذلك أثناء دخول الأخير إلي الحرم الجامعي رفقة زميليه قبيل ندوة تكريمهم.

ويشارك في بطولة "الممر" أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد فراج، أحمد رزق، محمد جمعة، أسماء أبواليزيد وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.
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