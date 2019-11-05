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رياضة

بث مباشر.. مباراة برشلونة وسلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:38 ص
فريق برشلونة
فريق برشلونة
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القسم الرياضي
يستضيف فريق برشلونة الإسباني، نظيره سلافيا براج التشيكي، اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال اوروبا.

بث مباشر لمباراة برشلونة وسلافيا براج في دوري أبطال أوروبا:

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء، بين الفريقين في تمام العاشرة ليلًا، على ملعب "كامب نو"، معقل البارسا، ويُنقل اللقاء عبر beIN SPORTS HD 1.

برشلونة ضد سلافيا براج:

ويدخل فريق برشلونة المباراة بمعنويات متوسطة، بعدما تلقى هزيمة بثلاثية مقابل هدف، على يد ليفانتي يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتمثل مواجهة اليوم، اختبارًا سهلًا لكتيبة إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا، نظرًا لخبرات لاعبيه الكبيرة على مستوى البطولة.

ويبحث برشلونة في مواجهة اليوم أمام سلافيا براج، عن الفوز الثالث له على التوالي، في البطولة الأوروبية من أجل الانفراد بصدارة المجموعة السادسة.

وكان برشلونة قد تعادل مع بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى 0-0، بينما حقق الفوز على فريقي إنتر ميلان بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية، وسلافيا براج في الجولة الثالثة 2-1.

ترتيب برشلونة وسلافيا براج:

ويتصدر برشلونة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن فريقى دورتموند وإنتر ميلان، بينما يأتي سلافيا في المركز الأخير بنقطة واحدة.


بث مباشر لمباراة برشلونة وسلافيا براج في دوري أبطال أوروبا:




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