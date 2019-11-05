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أخبار العالم

اعتقال 283 شخصا .. سقوط قتيلين و13 مصابًا في مظاهرات ذي قار بالعراق

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:52 ص
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
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محمد علي
أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط قتيلين إثنين إضافة إلى 13 مصابًا و283 معتقلا، كحصيلة لأحداث ذي قار مساء أمس الإثنين، بحسب ما نشرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية.

كما انطلقت مظاهرة في حي السيدية في بغداد، تنديدًا بالعجز الحكومي على تلبية مطالب المتظاهرين وعدم تغير شئ على الأرض، واضعين على أولوية مطالبهم، رحيل رئيس الوزارء عادل عبدالمهدي وحكومته.

ودخلت المظاهرات العراقية شهرها الثاني منذ إشتعالها في أول أكتوبر الماضي، واشتعلت وتيرتها أكثر مع ازدياد عدد الضحايا القتلى والمصابين والمعتقلين، حيث يزيد عدد القتلى الآن على 300 قتيل خلال أكثر من شهر.

وتحاول إيران التأثير على امتداد المظاهرات التي كانت إحدى مطالبها رحيل التدخل الإيراني في العراق، وهو ما دعى المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، إلى إن يعتبر المظاهرات في لبنان والعراق، بأن هدفها عرقلة تحرير القدس المحتلة!
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