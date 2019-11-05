نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية طب الأسنان للبنين .. ويتابع امتحانات الدراسات العليا

تفقد الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات، كلية طب الأسنان بالقاهرة (بنين) جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور تامر حمزة عميد الكلية، في إطار توجيهات فضيلة الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس الجامعة للمتابعة المستمرة لجميع كليات وقطاعات الجامعة.



وتابع "سلمان" انتظام امتحانات الدراسات العليا بالكلية، في اليوم الثاني لها، حيث اطمأن على توفير جميع السبل لضمان أداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والسكينة.



كما زار المشرف العام على قطاع المستشفيات عيادات الأسنان، وفتح حوارًا مع أبنائه طلاب الامتياز وطلاب السنة الرابعة للتعرف على احتياجاتهم التدريبية والوقوف ميدانيًا على واقع التدريب.



في السياق ذاته، استمع "سلمان" لآراء مراجعي عيادات الأسنان بجامعة الأزهر، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة لهم، كما نقل لهم تحية فضيلة رئيس الجامعة وحرصه على تقديم أفضل خدمة لهم في إطار رسالة الأزهر الشريف في خدمة المجتمع.



وأوضح الدكتور تامر حمزة، عميد الكلية، أن كلية طب الأسنان بنين تقدم خدماتها العلمية والتدريبية لأطباء الأسنان من جامعة الأزهر والجامعات المصرية الأخرى ولخريجي الجامعات من مختلف بلاد العالم، وتتمثل هذه الخدمات في تدريب الطلاب بمرحلة الامتياز في أقسام الكلية المختلفة، ويتم التدريب على أحدث الأجهزة الطبية والعملية.



وأشار إلى أن الكلية تقدم خدمة التعليم الطبي المستمر لخريجي كليات طب الأسنان لرفع الكفاءة العلمية والتدريبية والمهارية العملية والبحثية في أقسام الكلية المختلفة، وتزد الخريجين بالمعلومات الجديدة في مجلات طب الأسنان وما توصلت إليه الأبحاث العلمية المتخصصة في هذه المجالات.



ولفت إلى أن الكلية لا تتوقف عن مضمار البحث العلمي والإطلاع على كل ما هو جديد في المجلات المتخصصة ذات الصلة بطب الأسنان.



وتابع أنه حرصًا على المتابعة المستمرة، دشنت الكلية موقعًا إلكترونيًا (https://www.azucdent.net) لمتابعة جميع الحالات بالكلية، إلى جانب متابعة الدراسات العليا ومرحله البكالوريوس.