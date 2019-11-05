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منوعات

4 أيام عمل أسبوعيا وزيادة المرتب .. تجربة ناجحة لإرضاء الموظفين

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:49 ص
موظفون سعداء
موظفون سعداء
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أماني إبراهيم
اختبرت شركة مايكروسوفت اليابان، فكرة خفض أيام عمل الموظفين لتصبح أربعة أيام أسبوعيا فقط، وجاءت النتائج مبهرة منذ الشهر الأول للتجربة في أغسطس الماضي، فلم يكن الموظفين أكثر سعادة فقط بل أثر الأمر أيضا على الإنتاجية.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فإن إنتاجية عمل الموظفين ازدادت بنسبة 40%، وأدت تجربة شهر أغسطس إلى عقد اجتماعات أكثر كفاءة واتضح ان كل العاملين خلال الشهر استغرقوا وقتا أقل لإتمام المهام المطلوبة.

ونفذت شركة مايكروسوفت اليابان هذه التجربة ضمن مشروع جديد يدعى "Summer Work Challenge 2019"، والذي يمنح لكل الموظفين بالشركة وعددهم 2300 شخص، خمسة أيام إجازة إضافية دون تخفيض الأجور.

وتوصلت الشركة في نهاية التجربة إلى أن يصبح هذا النظام مستدام، وخططت الشركة أيضًا لزيادة المرتب بمبلغ يصل إلى 920 دولار في العام كحد أقصى.

وقال تاكويا هيرانو، رئيس شركة مايكروسوفت اليابان ومديرها التنفيذي في بيان لموقع مايكروسوفت اليابان: "اعمل لفترة قصيرة، وارتاح جيدًا وتعلم الكثير..أريد أن يفكر الموظفون ويختبروا أنفسهم كيف يمكنهم تحقيق نفس النتائج مع وقت عمل أقل بنسبة 20٪".

بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية، فقد استغرق الموظفون وقتًا أقل بنسبة 25٪ خلال التجربة وانخفض استخدام الكهرباء بنسبة 23٪ في المكاتب، وقام الموظفون بطباعة صفحات أقل بنسبة 59٪ خلال التجربة، وقالت الغالبية العظمى من الموظفين بنسبة 92 ٪ أنهم أحبوا الأسبوع الأقصر.
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