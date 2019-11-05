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أخبار العالم

إسرائيل تصادق على القطار الكهربائي في القدس

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:00 ص
اسرائيل تصادق على
اسرائيل تصادق على القطار الكهربائي في القدس
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سمر صالح
صادقت الهيئة الوزارية لشؤون السكن الإسرائيلية، على خطة القطار الهوائي الذي يربط جبل الزيتون بحائط البراق.

ويمر المخطط، بحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، بين حديقة الجرس المحاذية لحي الطالبية، وموقع في قرية سلوان، حيث تخطط جمعية "إلعاد" الاستيطانية لبناء مركز كبير للزوار هناك وبين هاتين المحطتين سيكون للقطار الهوائي محطة أخرى في موقف جبل الزيتون.

وبحسب الهيئة الوزارية، التي تضم 9 وزراء على رأسهم وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون، فإن القطار الهوائي سيكون قادرا على نقل نحو 3 آلاف مسافر في الساعة في كل اتجاه ويستغرق السفر نحو أربعة دقائق ونصف الدقيقة في عربات قادرة على استيعاب 10 مسافرين.

يشار إلى أن هذا المخطط الاستيطاني يندرج في سياق عملية التهويد الإسرائيلية المتواصلة للبلدة القديمة في القدس المحتلة، والمساس بحيزها وحضارتها التاريخية العربية والإسلامية.
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