يسيئان معاملتي.. طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تحرك الرأي العام ضد والديها

قامت ناتليا جريس الطفلة المصابة بالتقزم، برفع دعوى قضائية ضد والديها بالتبني اللذين اتهماها بسرقة أغراض من المنزل، والكذب عليهم في عمرها عند التبني، واتهامها بالشروع بالقتل لأحد أبنائهم.





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية أن الفتاة ظهرت على شاشات التليفزيون وانفجرت بالبكاء أمام المشاهدين مؤكدة أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا يمكن القيام بتلك التهم التي اتهمها بها والداها بالتبني ظلم.





كما ادعى الأبوان أنها قادرة على السير ولا تحتاج إلى كرسي متحرك برغم التقارير الطبية التي تشير إلى أنها لديها صعوبة الحركة مما يحتم وجود كرسي للتحرك.



