أول رد من الزمالك على تصالح تركي آل الشيخ ومحمود الخطيب

علق أمير مرتضى منصور المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك على تصالح تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.



وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية:" ليس لدينا أي مشكلة في صلح تركى آل الشيخ مع الأهلي، ونتمنى أن تكون الأمور أكثر هدوءا في الفترة المقبلة".



واضاف أمير مرتضى:" تركي آل الشيخ وقف مع الزمالك في وقت من الأوقات سواء بطيب خاطر أو لأى سبب آخر، في النهاية، هو لم يكن مضطرا لفعل أي شيء، ونحن نشكره".



وكان تركي آل الشيخ زار محمود الخطيب في منزله، أمس، الاثنين، لإتمام التصالح بينه وبين إدارة النادي الاهلي.



