الموت صعقا بالكهرباء .. مصرع شاب فى المنوفية أثناء عمله بمغسلة السيارات

لم يكن يتخيل ذلك الشاب المكافح أن خروجه للعمل في صباح هذا اليوم سيكون هو آخر عهده بالدنيا وأن نهايته ستكون في مكان عمله الذي قضي فترة كبيرة من حياته بداخله يعمل ويكد ويتعب ليكسب قوت يومه بالحلال من عمله داخل مغسلة السيارات الذي يعمل بها منذ زمن.



بدأت الواقعة مع بزوغ الشمس حيث استيقظ إسلام الشافعي صاحب ال25 عاما كعادته كل صباح وتناول إفطاره مع أسرته البسيطة بمنزله ثم اتجه لعمله بمغسلة السيارات التي يعمل بها، وقام بتنظيف المغسلة كعادته كل يوم وجلس ينتظر رزقه حتي أتاه سائق بسيارة يريد غسلها فقام مسرعا والبسمة تملأ وجهه وبدأ عمله في قمة نشاطه وسعادته برزقه التي بعثه الله إليه في بداية يومه.



وأثناء عمله جاءت سيارة أخرى يريد صاحبها تنظيفها وأوقفها تنتظر دورها، وانتهي إسلام مسرعا من تنظيف السيارة الأولي والسعادة تغمره بالرزق الوفير وقام مسرعا بإدخال السيارة الثانية داخل المغسلة وبدأ العمل بها واستاذن إسلام صاحبها أن يحتسي كوبا من الشاي سريعا وأحضر كوبين من الشاي له ولصاحب السيارة.



وعاد لتنظيف السيارة مرة أخرى وأثناء عمله وسط المياه ووسط أسلاك الكهرباء حدث ماس كهربائي من سلك كهرباء كان وسط المياه مما أدى لصعق المكان بالكهرباء فسقط إسلام أرضا علي المياه الراكدة لتصعقه الكهرباء ويلقي مصرعه وسط صراخ المحيطين أثناء محاولات إنقاذه.



وتم علي الفور نقله لمستشفى الشهداء العام إلا أنه كان قد فارق الحياة شهيدا وصعدت روحه الطاهرة لبارئها وسط دموع أهالي قريته علي هذا الشاب الذي قضي حياته في عمل وجد وكفاح.