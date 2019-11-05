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مرأة

محدش علمنى.. ابنة الـ18 عاما ترسم على كبائن الكهرباء وتجمل المدن بمفردها

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:56 ص
شاهندا سامى محمد
شاهندا سامى محمد
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نهى هجرس
تداول كثير من الأشخاص عددًا من الصور والفيديوهات، على مواقع التواصل الاجتماعى حول الرسامة "شاهندا سامى محمد" ابنه الـ18 عاما.

والتى اكتشفت هوايتها منذ سن العاشرة بحبها لرسم (العرائس، أزياء البنات، والرسومات الطبيعية)، وانها أكثر شيء تفضل رسمه هو الطبيعة، ومع مرور الوقت تمسكت بهوايتها ونمتها بنفسها عن طريق مشاهدة الفيديوهات حتى تمكنت من الرسم بطريقة محترفة، وحولت موهبتها إلى حرفة بجانب الدراسة.

وأوضحت شاهندا، لموقع "صدى البلد" كيف بدأت أول عمل لها الذى كان بمدينتها "بدر" عندما رأت كبائن الكهرباء بلون موحد فقررت أن تضيف بعض البهجة والألوان عليها من خلال موهبتها، وعندما أنتهت أول رسمة لها لاقت أعجاب الجيران، وجميع من حولها، وطلب منها البعض أن تجمل الكبائن التى أمام منزلهم مقابل أن يقدموا لها الخامات، كما قام رئيس جهاز مدينة بدر بتكريمها على ما تقدمة للمدينة .

وقالت شاهندا: إن الفضل فى كل ما توصلت إليه كان لخالها، وجدتها، وأنهم دعموها بكافة الأشكال، وقدموا لها كل ما تحتاج إليه، وأنها لم تواجه أى صعوبات بخلاف عدم نظافة المكان الذى تعمل به لأنها تضطر لأستهالك الكثير من الوقت لتنظيفة أولًا حتى تبدأ فى العمل.

وعبرت شاهندا، عن فرحتها قائلة الحمدلله قدرت أتغلب على كل حاجة، وبدأ حلمى يتحقق، وبتلقى عروض وبرسم خارج مدينتى، وأتمنى أن ألتحق بكلية الفنون بعد الأنتهاء من دبلوم الزخرفة، عشان أقدر أنمى موهبتى أكثر.
محدش علمنى.. ابنة الـ18 عاما ترسم على كبائن الكهرباء وتجمل المدن بمفردها
محدش علمنى.. ابنة الـ18 عاما ترسم على كبائن الكهرباء وتجمل المدن بمفردها
محدش علمنى.. ابنة الـ18 عاما ترسم على كبائن الكهرباء وتجمل المدن بمفردها
محدش علمنى.. ابنة الـ18 عاما ترسم على كبائن الكهرباء وتجمل المدن بمفردها
محدش علمنى.. ابنة الـ18 عاما ترسم على كبائن الكهرباء وتجمل المدن بمفردها
محدش علمنى.. ابنة الـ18 عاما ترسم على كبائن الكهرباء وتجمل المدن بمفردها
محدش علمنى.. ابنة الـ18 عاما ترسم على كبائن الكهرباء وتجمل المدن بمفردها
محدش علمنى.. ابنة الـ18 عاما ترسم على كبائن الكهرباء وتجمل المدن بمفردها
محدش علمنى.. ابنة الـ18 عاما ترسم على كبائن الكهرباء وتجمل المدن بمفردها
محدش علمنى.. ابنة الـ18 عاما ترسم على كبائن الكهرباء وتجمل المدن بمفردها
محدش علمنى.. ابنة الـ18 عاما ترسم على كبائن الكهرباء وتجمل المدن بمفردها
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