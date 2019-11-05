ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 14662 نقطة.



وصعد مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.24%، ليرتفع إلى مستوى 2118.7 نقطة.



وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.04%، ليرتفع إلى مستوى 540 نقطة، فيما صعد مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.11 % مسجلا 1446.7 نقطة.