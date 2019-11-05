تعرف على مسابقة رالى للسيارات الكهربائية بالقاهرة.. فيديو

قال حسن نصر، قائد الفريق الفائز رالي سيارات القاهرة، إنها السنة الثانية للمشاركة فى مسابقة رالى التى تقام بالقاهرة، مشيرا إلى أنها مسابقة محلية يتم تقديم فيها فرق من جامعات مصرية للقدرة على الانضمام لأكاديمية البحث العلمى بدعم مادى منهم حتى يتم صناعة السيارات الخاصة بهم.



وأضاف "نصر" خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سى"، أن عدد المشاركين فى مسابقة رالى حوالى 33 فريقا تم تصفيتها إلى 25 فريقا بالجولة الأولى حتى الوصول إلى 15 سيارة فقط فى النهائيات والفوز بالسباق، موضحا أن تلك ليست المسابقة الوحيدة التي تم فوز الفريق بها.



وأوضح قائد الفريق الفائز رالى سيارات القاهرة، أنه تم الاشتراك فى مسابقة ببريطانيا التي تقام كل عام، لافتا إلى سفرهم هناك بالتصميم الخاص بالسيارة التى تم تصنيعها بالفريق، مؤكدا أنها تحتاج الكثير من الدعم حتى يتم تصنيعها، مشيرا إلى فوزهم بالمركز ال15 على العالم.



وأشار الفريق الفائز رالى سيارات القاهرة، إلى أن الهدف الأول والأخير من المشروع هو لتعليم الكثير من الأشخاص لتصنيع السيارات الكهربائية وتتم المنافسة والمشاركة بهم بالمسابقة.

