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أخبار العالم

إسرائيل تتجه نحو انتخابات ثالثة.. صحف عبرية تكشف عن فشل جهود تشكيل حكومة جديدة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:02 ص
انتخابات ثالثة فى
انتخابات ثالثة فى إسرائيل
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سمر صالح
قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن فرص تشكيل حكومة جديدة باتت معدومة، وإن إسرائيل بدأت تتجه نحو جولة انتخابات ثالثة.

ونقلت الصحيفة عن مسئول حكومي قوله إن حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو وحزب "أزرق- أبيض" برئاسة رئيس أركان الجيش السابق بيني جانتس "باتا متباعدين الآن أكثر من أي وقت مضى".

وقال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته: "الحقيقة أنه لم تعد هناك أي فرصة لتشكيل ائتلاف حكومي، وما لم يحدث تطور دراماتيكي في المشاورات، فإن إسرائيل ستجري جولة انتخابية ثالثة في شهر مارس 2020".

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب "أزرق- أبيض ينتظر الآن ليرى ما إذا كان النائب العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت سيوجه اتهامات بالفساد لنتنياهو في بداية الشهر المقبل أم لا، مضيفة أن توجيه الاتهام سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش المساعي لتشكيل ائتلاف حكومي.

ورأت الصحيفة أن نتنياهو لن يستقيل حتى وإن تم توجيه الاتهام إليه، ما يعني أنه قد يحظى بدعم الليكود وأحزاب صغيرة، لافتة إلى أن تصريحات مسئولين بأن الأحزاب اليمينية ليس لديها أي نية لعزل نتنياهو، بل التوجه نحو انتخابات جديدة حتى وإن كانت هذه الانتخابات ستشكل ضررًا لهم.

وقال أحد المسؤولين إنه من الواضح أن وضع جانتس مهتز حاليًا، ولن يكون بمقدوره التفاوض بشأن حل وسط يقدمه للرئيس رؤوفين ريفلين وهذا يعني أن فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية باتت ميتة، وأن إسرائيل تتجه نحو إجراء انتخابات ثالثة.
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