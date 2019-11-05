شعار جديد لشركة فيسبوك مستوحى من إنستجرام

أعلنت شركة فيسبوك أنها ستعيد تصميم شعار الشركة التي ستتخذ من سيليكون فالي مقرًّا لها، ليكون مختلفا عن شعار التطبيق، وسيتم طرحه خلال الأسابيع المقبلة.





ووفقًا لصحيفة جارديان البريطانية، فإن الشعار الجديد سيكون متعدد الألوان ومستوحى من شعار تطبيقي إنستجرام وواتس آب المملوكتان لشركة فيسبوك ويقدر عدد مستخدمي تطبيقيها واتساب وماسنجر بأكثر من مليار شخص حول العالم.





وتم تصميم الشعار الجديد لـ فيس بوك متعدد الألوان بحروف كبيرة للكلمة، ويعتقد الخبراء أن استخدام الحروف الكبيرة له تأثير نفسي على المستخدم، أما الألوان المتنوعة المتداخلة فيعتقدوا أنها ستضيف شعورا بالتفاؤل.





وجاء تصميم الشعار بالألوان المتداخلة كإشارة للشركة التي تمتلك 3 تطبيقات شهيرة عالميا، بما فيها فيسبوك والذي سيظل شعاره باللون الأزرق المعتاد.



