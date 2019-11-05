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بـ الجينز الممزق.. ريهام عبد الغفور تتألق بإطلالة كاجوال من موسم الرياض

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:31 ص
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال.

وظهرت ريهام عبد الغفور بجاكيت جينز ممزق باللون الأزرق الفاتح، وبأكمام طويلة، ونسقت مع إطلالتها الكاجول مجموعة من الإكسسورات التى تتكون من سلسلة رقيقة حول الرقبة باللون الذهبى، وقرط ملفت وأنيق باللون الذهبى يكمل إطلالتها.

واعتمدت ريهام عبد الغفور على تسريحة الشعر المبلل التى تتناسب مع إطلالتها، وأكملت إطلالتها بجمال بشرتها الطبيعى مع أحمر شفاة باللون البينك، وارتدت نظارة شمسية باللون الأسود تتناسب مع ملامحها الرقيقة.
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