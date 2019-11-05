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رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:55 ص
ليفربول
ليفربول
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إسراء أشرف
يستضيف فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره جينك البلجيكي، اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر، أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

ويحتل ليفربول وصافة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، خلف نابولي الإيطالي المتصدر بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل سالزبروج المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فيما يأتي جينك في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.
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