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تعليم

تختار المحكمين .. تشكيل لجنة جوائز جامعة بنها

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:06 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
وافق مجلس جامعة بنها في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس علي تشكيل لجنة لجوائز الجامعة

وتضم اللجنة نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث رئيسا والدكتور عادل عدوي مقررا وعضوية كل من الدكتور ماهر حسب النبي خليل في مجال علوم الحياة والدكتور أحمد سليمان حزين في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية والدكتور علاء السيد أمين في مجال العلوم الاساسية والدكتور أشرف توفيق شمس الدين في مجال العلوم الإنسانية

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف علي قطاع الدرسات العليا والبحوث ان اللجنة سوف تقوم بادارة عملية اختيار المحكمين من أعضاء اللجان العلمية الدائمة في مجال تخصص كل جائزة بالإضافة الي تلقي نماذج التقييم وحتي العمليات الخاصة باعلان النتجية مشيرا الي ان اللجنة سوف تستمر في عملها لمدة عامين من تاريخ اعتماد مجلس الجامعة

واشار الجيزاوي الي أنه تم فتح باب التقدم لهذة الجوائز بداية من شهر اكتوبر حتي نهاية ديسمبر من كل عام
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