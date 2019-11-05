الشعراوي: النبي أول من احتفل بمولده.. فيديو

قال إمام الدعاة الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي ، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من احتفل بمولده الشريف، مضيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله أصحابه عن علة صيامه ليوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه، يقول الشعراوي: فكأنه يُكَرِّم اليوم الذي ولد فيه.





وأكد الشعراوي ، خلال فيديو له، أن المهم كيف نحيي ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال" إن من يحرم أي ذكر في أي وقت هو من يجب عليه أن يأتي بدليل التحريم وليس بدليل المشروعية، مؤكدًا أن "الأصل في الشيء هو الحِلُّ".



