الشعراوي: النبي أول من احتفل بمولده.. فيديو

قال إمام الدعاة الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي ، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من احتفل بمولده الشريف، مضيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله أصحابه عن علة صيامه ليوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه، يقول الشعراوي: فكأنه يُكَرِّم اليوم الذي ولد فيه.
وأكد الشعراوي ، خلال فيديو له، أن المهم كيف نحيي ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال" إن من يحرم أي ذكر في أي وقت هو من يجب عليه أن يأتي بدليل التحريم وليس بدليل المشروعية، مؤكدًا أن "الأصل في الشيء هو الحِلُّ".
وأضاف إمام الدعاة، اننا نحتفل بالمولد النبوي الشريف في إطار قوله تعالى: وذكرهم بأيام الله، موضحًا أن المقصود بأيام الله هي الأيام التي تكون نصرًا لدينه وخذلانًا لأعدائه، قائلًا: إن الأيام ظرف للأحداث، فاليوم يشهر بالحدث الذي يقع فيه، "فإذا كان الرسول هو الخاتم ولا معقب بعده على مناهج السماء فإننا نعتبر البعث يوم والهجرة يوم والنصر في كل غزوة يوم، لكن كل هذه الأيام فرع عن يوم الميلاد، لذا فيوم الميلاد هو الأصل الأصيل الذي يتفرع عنه باقي الأيام التي نذكر الناس بها.