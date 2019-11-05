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مرأة

حنفطر إيه النهارده.. أومليت وبطاطس مهروسة بطريقة جديدة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:32 ص
لمياء الياسين
حنفطر إيه ؟ تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار سواء لزوجها أو أطفالها تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم خاصة وأنه وفقا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هى الأهم وإغفالها يصيب الكثيرون بالسمنة وفقدان الطاقة إليك قائمة بوجبة إفطار صحية ومتوازنة للشيف إلهام فتحى.



أومليت البيض بالخضراوات 

المقادير

1/4 ملعقة بابريكا
5 ملاعق كبيرة زيت زيتون
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملح حسب الرغبة
2 فلفل خضراء حارة
4 بيضات
2 بصل مفروم
مكعبات طماطم مقشرة ومقطعة

طريقة التحضير

فى وعاء على النار أضيفى البصل وقلبي حتى تذبل و أضيفي الفلفل والطماطم واتركي المزيج على النار لحوالى 5 دقائق.

أضيفي البيض بدون تحريك وانثري البابريكا على الوجه وغطي الوعاء واتركيه على نار هادئة حتى ينضج البيض ثم قدميه


بطاطس مهروسة 

مكونات البطاطس المهروسة بالبيض
٢ ثمرة بطاطس
٢ بيضة
ملح و فلفل اسود
نصف لتر ماء
زبدة

طريقة عمل بطاطس مهروسة بالبيض:
- قشري البطاطس وقطعيها مكعبات واسلقيها في الماء.
- بعد السلقؤ صفيها واهرسيها جيدا.
- في مقلاة على النار سخني الزبدة وضيفي البيض واخفقيه وقلبيه حتى ينضج.
- اسكبي البيض على البطاطس المهروسة وضيفي الملح والفلفل الاسود وقدميها لأسرتك.

بان كيك 

المقادير لتحضير البان كيك

3/4 كوب حليب
ملعقة صغيرة بيكنج باودر
كوب طحين
2 ملعقة كبيرة خل ابيض
1/2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا
2 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة زبدة مذوبة
1/2 ملعقة صغيرة ملح
بيضة

طريقة التحضير للبان كيك

- في وعاء اخلطي الخل والحليب و اتركيه لمدة 5 دقائق وأضيفي الزبدة والبيض واخلطي حتى تتجانس المكونات
- ضعي مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة واسكبي فيها حوالي 2 ملعقة كبيرة من المزيج لعمل دوائر من البان كيك
اتركي المزيج في المقلاة لمدة 30 ثانية ثم اقلبيها حتى يصبح لونها بني فاتح وتنضج

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