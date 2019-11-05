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فن

على طريقتها الخاصة.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد حماقى الـ44

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:27 ص
منة فضالى
منة فضالى
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شروق حمدى
نشرت الفنانة منة فضالى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة تجمعها بالمطرب "محمد حماقى" من احدى حفلاته و ظهرت منة فضالى ممسكة بيد حماقى.

وهنأت منة فضالى المطرب محمد حماقى بعيد ميلاد الـ 44 معلقة : عيد ميلاد سعيد حماقي 🎂🎈🎈🎈

و هنأ متابعى منة فضالى المطرب محمد حماقى بعيد ميلاده متمنين له السعادة و العمر الطويل .


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