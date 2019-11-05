على طريقتها الخاصة.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد حماقى الـ44

نشرت الفنانة منة فضالى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة تجمعها بالمطرب "محمد حماقى" من احدى حفلاته و ظهرت منة فضالى ممسكة بيد حماقى.
وهنأت منة فضالى المطرب محمد حماقى بعيد ميلاد الـ 44 معلقة : عيد ميلاد سعيد حماقي 🎂🎈🎈🎈
و هنأ متابعى منة فضالى المطرب محمد حماقى بعيد ميلاده متمنين له السعادة و العمر الطويل .
وهنأت منة فضالى المطرب محمد حماقى بعيد ميلاد الـ 44 معلقة : عيد ميلاد سعيد حماقي 🎂🎈🎈🎈
و هنأ متابعى منة فضالى المطرب محمد حماقى بعيد ميلاده متمنين له السعادة و العمر الطويل .