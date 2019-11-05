إعلان الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة قناة السويس

أعلن رئيس جامعة قناة السويس الدكتور طارق راشد رحمي، اليوم الثلاثاء، قوائم الكشوف النهائية للمرشحين على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة.



وقال رئيس الجامعة - في بيان - إنه ترشح لانتخابات الاتحاد 980 طالبا وطالبة من جميع كليات الجامعة، بعد فحص الطعون المقدمة التي تم تلقيها أمس بإجمالي 33 طعنا تم قبول 21 منهم ورفض 12 طعنا ليصل إجمالي المرشحين بالانتخابات 959 طالبا وطالبة.



من جانبه، أوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد شقيدف أن الدعاية الانتخابية تبدأ من غد، مؤكدا التزام الطلاب بجميع القواعد العامة للدعاية والإعلان دون استخدام أي رموز سياسية أو دينية أو حزبية.



وأشار إلى أن انتخابات الجولة الأولى بالكليات ستبدأ أعمالها بعد غد من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، يليها الفرز وإعلان النتائج.