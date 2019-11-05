بعد اعتذار سلفه.. محافظ الغربية يكلف قطقاط برئاسة حي أول المحلة

قرر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، تكليف جمال قطقاط، للقيام بعمل رئيس حى أول المحلة الكبرى خلفا للمهندس فرج محمد.



جاء ذلك القرار، على خلفية اعتذار رئيس الحى الجديد،" فرج محمد" الصادر قرار من وزارة التنمية المحلية نهاية الشهر الماضى، بتعيينه رئيسا لحى أول المحلة، عن العمل فى منصبة لظروف خاصة به.



وأكد محافظ الغربية أنه اتخذ ذلك القرار من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .