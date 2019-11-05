ضبط 9.5 طن بويات مقلدة داخل مصنع غير مرخص بالغربية

ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم ط صاحب مصنع بويات غير مرخص وبحوزته كمية كبيرة من البويات غير المطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر بقرية الفرستق بدائرة مركز بسيون.



وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط 9.5 طن بويات غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص ملك المدعو " و ك م ع" 38 سنة مقيم قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون.



كما تلاحظ لضباط الحملة قيام المذكور بتقليد العلامة التجارية لإحدي الشركات الكبري لتسويق منتجه وتحقيق أرباح عن طريقها.



كما تم التحفظ على المضبوطات وكلفت إدارة مباحث التموين بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.