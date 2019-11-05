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أخبار العالم

العراق: مصر تؤكد دعمها لبغداد ونظامه السياسي

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:17 ص
العراق
العراق
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أ ش أ
أكدت مصر دعمها للعراق ونظامه السياسي بكل مؤسساته التشريعية والتنفيذية.

وذكر بيان لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي -أوردته وكالة الأنباء العراقية- اليوم /الثلاثاء/ أن ذلك جاء -خلال لقاء- الحلبوسي مع السفير المصري علاء موسى، حيث بحثا التطورات السياسية في البلاد، وحزم الإصلاحات التي أطلقها مجلس النواب لتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة.

وأكد الحلبوسي -خلال اللقاء- أن المجلس ماضٍ في تحقيق إصلاحات جذرية سياسية واقتصادية شاملة، ومنها التعديلات الدستورية والقوانين التي تخدم مصالح الشعب وتطمئن العراقيين على مستقبلهم من خلال الدولة ونظامها السياسي الذي يحمي الجميع ويصون الحقوق.

وأوضح أن تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستدفع بالتنمية بما ينعكس إيجابيا على احتياجات الشعب العراقي، مشيدًا بدور مصر وحرصها على وحدة العراق واستقراره.

من جهته، أعرب السفير علاء موسى عن دعم مصر للعراق ونظامه السياسي بكلِّ مؤسساته التشريعية والتنفيذية، مشيدا بالإصلاحات التي تحققت لتلبية مطالب المتظاهرين وتحافظ على مسيرة البلاد الديمقراطية، وتساهم في عملية البناء والتنمية.
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