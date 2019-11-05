غلق 4 منشآت لتصنيع حلوى المولد النبوى بدون ترخيص بأسوان

نظمت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسوان حملة مكبرة على أماكن تصنيع حلوى المولد النبوى الشريف، وقد أسفرت الحملة عن إغلاق 4 منشآت لتصنيع هذه الحلوى لمزاولة نشاطها بدون تراخيص عمل.



ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى بأسوان، أنه تم المرور على 34 منشأة تصنع حلوى المولد فى إطار احتفالات المولد النبوى الشريف، وتم رصد 4 منها تعمل بدون تراخيص مما استدعى إغلاق هذه المنشآت، كما أنه تم سحب 103 عينات من الحلوى المصنعة، وتقرر إعدام 675 كيلوجراما منها، وتحرير 53 محضرًا.



وفى نفس السياق أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن مديرية الشئون الصحية رفعت حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، ووقف الإجازات والراحة لجميع العاملين بأقسام الطوارئ، مضيفًا أنه تم التأكيد على توفير الأدوية وجميع مستلزمات الطوارئ بكميات إضافية وأكياس الدم ومشتقاته وزيادة أعداد أطباء قسم الطوارئ حتى الانتهاء من الاحتفالات.



وأشار إيهاب حنفى إلى أن مديرية الصحة تشن حملات على أماكن تصنيع وبيع حلوى المولد للتأكد من صلاحيتها وطريقة تصنيعها وحفظها جيدًا لعدم تعرض المواطنين لأضرار صحية نتيجة التصنيع المخالف لحلوى المولد النبوى الشريف.

