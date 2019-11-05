الكردي يفتتح مبنى العمارة والنحت بـ فنون جميلة الإسكندرية بعد تطويره.. صور

افتتح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، أعمال تطوير وترميم مبنى العمارة والنحت ووحدة الأرشيف بكلية الفنون الجميلة.



حضر الافتتاح كل من الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وقال رئيس جامعة الإسكندرية، خلال اجتماعه بأعضاء مجلس كلية الفنون الجميلة، إن الجامعة تشهد ثورة هائلة فى الإنشاءات بكلياتها ومعاهدها المختلفة.



وأضاف عصام الكردي أن الجامعة تقوم بإجراء توسعات فى المبانى والإنشاءات من خلال أرض الجامعة ببرج العرب، فضلا عن المبانى الجديدة بأرض الجامعة بأبيس.



وأشار إلى أنه يتم حاليًا الإنتهاء من متحف المحفوظات بالجامعة ليضم جميع مقتنيات الجامعة التاريخية، والتحول الكامل فى نظام الدراسة بمرحلة البكالوريوس بجميع الكليات لنظام الساعات المعتمدة وذلك بحلول سبتمبر 2020.



ولفت رئيس جامعة الإسكندرية، إلى استحداث برامج جديدة وإدخال تخصصات جديدة فى المجالات الحديثة والمتطورة، وإنشاء كليات جديدة "الحاسبات وعلوم البيانات، الثروة السمكية والأحياء المائية"، فضلا عن الانتهاء من تطوير نادى فاروس البحرى وكافتيريات المجمع النظرى.