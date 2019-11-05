مسح اقتصادي يكشف مفاجأة في السعودية لم تتحقق منذ 4 سنوات

كشف مسح اقتصادي أجرى على مستوى الاستثمارات في المملكة العربية السعودية، عن أن القطاع الخاص غير النفطي شهد نموا خلال الربع الثالث من العام الجاري بأسرع معدل منذ أغسطس 2015 مع زيادة الأنشطة الجديدة بأعلى وتيرة لها في 4 أشهر.



وارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لآي.إتش.إس ماركت في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.8 في أكتوبر من 57.3 في سبتمبر من العام الجاري، وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.



وتشير نتائج المسح إلى أن هجمات 14 سبتمبر الماضي على أرامكو عملاق صناعة النفط في السعودية على مصفاتي خريص وبقيق، لم تؤثر على الاقتصاد الأوسع نطاقا.



وأكدت الحكومة السعودية استمرار نمو الإنتاج التسارع ليسجل توسعا بأسرع معدل في 22 شهرا، مدعوما بزيادة الطلب، ويعتبر المصدر الرئيسي للنمو من السوق المحلية.



وزاد النمو فى 2019 بعد معاناة في 2018؛ بسبب زيادات في أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.



وتتوقع الحكومة السعودية نموا بنسبة 0.9 في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العام الجاري، إذ تحد تخفيضات إنتاج النفط من صعود الاقتصاد غير النفطي.



