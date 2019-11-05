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أخبار العالم

يضحك على نفسه.. أمير قطر يواصل أكاذيبه بشأن رعاية الدوحة للعاملين بها

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:32 ص
أمير قطر تميم بن
أمير قطر تميم بن حمد
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القسم الخارجي
واصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أكاذيبه بشأن اهتمام بلاده بالعمالة في الدوحة، في الوقت الذي تمارس فيه بلاده الوحشية والعنصرية ضد الوافدين والعاملين المقيمين بها، ما أدى إلى خروج العالم والمنظمات الدولة للتنديد بهذه الممارسات التي تجعل هؤلاء الأبرياء يصارعون الموت كل دقيقة في البلاد.

وقال أمير قطر، في كلمة أمام مجلس الشورى القطري، إن مسئولية المواطن القطري التواضع مع إخوانه المقيمين، مضيفًا أن المقيمين جزء لا يتجزأ من نسيج البلاد وهم شريك في بناء ونهضة قطر.

وزعم أن المقيمين والعاملين لا يشعرون بمنة من أحد في الدوحة، لكنهم متواجدون بفضل عملهم، وهذا يفضح كذب تميم الذي ينتهك كل يوم حقوق الإنسان ويحرم العمال من حقوقهم المالية.

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية، كشفت في تحقيق لها في وقت سابق، عن أن مئات العمالة الأجنبية يلقون حتفهم في قطر سنويا؛ إثر الإجهاد الذي يسببه ارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت الصحيفة أن مئات العمال الأجانب ماتوا في قطر خلال الصيف الماضي، جراء العمل لفترات تصل إلى 10 ساعات متواصلة يوميًا تحت الشمس الحارقة، وفي درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، من أجل إنجاز بناء المنشآت المطلوبة لإقامة بطولة كأس العالم 2022.

كما سلطت إذاعة "فويس أوف أمريكا" الضوء على الظروف المعيشية الكارثية التي تعيشها العمالة الأجنبية في قطر، وما يتعرضون له من مخاطر على حياتهم، والعمل بدون أجور.

ونقلت الإذاعة الأمريكية عن منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان قولها إن آلاف العمال المهاجرين في قطر لا يحصلون على رواتب من أصحاب العمل، كما يُجبر العمال على العيش في ظروف سيئة.
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