مايا مرسي تشهد توقيع اتفاقية المرأة وريادة الأعمال.. صور

شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة مساء أمس حضور مراسم توقيع اتفاقية المرأة وريادة الأعمال بين شركة تنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، والتى تهدف الى دعم وتمويل المرأة في سوق العمل، بحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، والاستاذ عمرو أبو عش رئيس مجلس إدارة شركة تنمية.



وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها لتوقيع هذه الاتفاقية، والتي تدعم خلق فرص عمل مناسبة للمرأة، مضيفة أن التمكين الاقتصادي للمرأة محورا هاما من محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أقرها السيد الرئيس وتعتبر وثيقة العمل الحكومي للأعوام القادمة، وهو من أهم المحاور التي سيعمل عليها المجلس خلال الفترة القادمة.



جدير بالذكر أن شركة تنمية تأسست عام 2009، وهي شركة مصرية متخصصة في تقديم حلول التمويل متناهي الصغر لأصحاب المشروعات من ذوي الدخول المنخفضة والذين لا يحظون بالتغطية الملائمة من القطاع المصرفي في مصر.

