العاشر من رمضان يعلن استعداده بتزويد بالوعات صرف وعزل أعمدة الإنارة.. صور

أكد المهندس"خالد شاهين" رئيس جهاز العاشر من رمضان ان المدينة تشهد استعدادات مكثفة من اجل أستقبل الأمطار عن طريق تزويد بالوعات التصريف وعزل أعمدة الإنارة وأصلاح التوالف والأعطال بمختلف المجاورات.



وأضاف رئيس الجهاز انه تم تكليف شركات صيانة الكهرباء بتكثيف المرور الدورى على أعمدة وجميع مكونات شبكة الانارة العامة بكافة أنحاء المدينة وذلك لمنع اى مخاطر قد تحدث بالإضافة إلى إعادة تركيب أبواب الأعمدة التى يتم سرقتها من قبل مجهولين وإعادة العزل للأعمدة ومراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بشبكة الإنارة العامة والتأكد من سلامتها.



وأشار "شاهين" إلى أنه تم بدء العمل بتزويد بالوعات صرف مطر في مناطق تجمع المياه وكانت البداية المجاورة 49 بالإضافة إلى تكليف المختصين بسرعة رصد أماكن تجمعات الأمطار وربطها على شبكة الصرف الرئيسية عن طريق تركيب بلاعات مطر لمعظم التجمعات ووضع حلول للتجمعات البعيدة عن شبكة الصرف الصحي حاليا.



يأتي ذلك تفاديا لوقوع أي كوارث مرة أخري نتيجة تساقط الأمطار وحتى لا تتكرر مأساة مصرع طفلة صعقا بالكهرباء خلال موجة الطقس السيئ.