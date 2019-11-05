قطاع الأعمال: استراتيجية شاملة لتحديد نقاط الضعف والقوة بالشركات التابعة

قال رشا عمر وكيل وزارة قطاع الأعمال العام: إنه تم وضع استراتيجية شاملة منذ تولي الوزير هشام توفيق المسئولية في 2018 لتحديد نقاط القوة والضعف بالشركات التابعة ودراسة التحديات التي تواجهها وذلك في إطار خطة تطوير ضخمة على كافة المستويات.



وأشارت إلى أنه تم وضع برنامجا لقياس مهارات رؤساء مجالس الإدارات ووضع معايير اختيار وتقييم الرؤساء الجدد للشركات، ومدى توافق القدرات والكفاءات مع الرؤى والخطط المستقبلية للوزارة والشركات، والنهوض بأداء الشركات لتحقيق الأهداف المحددة لها خلال المرحلة المقبلة.



ونوهت عمر وكيل،فى تصريحات صحفية لها ، إلى إنشاء إدارات تسويق ومبيعات وتطوير أعمال مركزية داخل الشركات القابضة للقيام بعدد من المهام،أولها تطوير وتنفيذ الخطة الاستراتيجية التسويقية وتطوير الأعمال بما يتماشى مع أهداف العمل لتحقيق أهداف المبيعات وتوسيع قاعدة العملاء.



وأضافت أنه تم تنفيذ منظومة كاملة لميكنة إدارة الموارد من خلال نظام إدارة موارد الشركات (ERP) في نحو 60 شركة في 12 قطاعا دفعة واحدة خلال عام ونصف، في مشروع يعد الأضخم في الشرق الأوسط بهدف توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل بما يمكن من توفر المعلومات بدقة وسرعة ويسهل تدفقها بين الإدارات المختلفة.



وتحدثت عن بحث سبل تطوير شجرة الحسابات بالشركات بشكل ممنهج وموحد بما يتيح الوصول إلى قوائم مالية أقرب إلى الواقع، وكذلك لتسهيل إعداد حسابات التكاليف، مشيرة الى أن الوزارة اعتمدت برنامجا لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالشركات القابضة والتابعة للوزارة بهدف تطوير أدائهم الوظيفي بما يتماشى مع مستجدات التطور المالي والفني في الشركات الحديثة.



