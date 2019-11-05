Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

قطاع الأعمال: استراتيجية شاملة لتحديد نقاط الضعف والقوة بالشركات التابعة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:10 م
وزارة قطاع الأعمال
وزارة قطاع الأعمال العام
Advertisements
علياء فوزى
قال رشا عمر وكيل وزارة قطاع الأعمال العام: إنه تم وضع استراتيجية شاملة منذ تولي الوزير هشام توفيق المسئولية في 2018 لتحديد نقاط القوة والضعف بالشركات التابعة ودراسة التحديات التي تواجهها وذلك في إطار خطة تطوير ضخمة على كافة المستويات.

وأشارت إلى أنه تم وضع برنامجا لقياس مهارات رؤساء مجالس الإدارات ووضع معايير اختيار وتقييم الرؤساء الجدد للشركات، ومدى توافق القدرات والكفاءات مع الرؤى والخطط المستقبلية للوزارة والشركات، والنهوض بأداء الشركات لتحقيق الأهداف المحددة لها خلال المرحلة المقبلة.

ونوهت عمر وكيل،فى تصريحات صحفية لها ، إلى إنشاء إدارات تسويق ومبيعات وتطوير أعمال مركزية داخل الشركات القابضة للقيام بعدد من المهام،أولها تطوير وتنفيذ الخطة الاستراتيجية التسويقية وتطوير الأعمال بما يتماشى مع أهداف العمل لتحقيق أهداف المبيعات وتوسيع قاعدة العملاء.

وأضافت أنه تم تنفيذ منظومة كاملة لميكنة إدارة الموارد من خلال نظام إدارة موارد الشركات (ERP) في نحو 60 شركة في 12 قطاعا دفعة واحدة خلال عام ونصف، في مشروع يعد الأضخم في الشرق الأوسط بهدف توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل بما يمكن من توفر المعلومات بدقة وسرعة ويسهل تدفقها بين الإدارات المختلفة.

وتحدثت عن بحث سبل تطوير شجرة الحسابات بالشركات بشكل ممنهج وموحد بما يتيح الوصول إلى قوائم مالية أقرب إلى الواقع، وكذلك لتسهيل إعداد حسابات التكاليف، مشيرة الى أن الوزارة اعتمدت برنامجا لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالشركات القابضة والتابعة للوزارة بهدف تطوير أدائهم الوظيفي بما يتماشى مع مستجدات التطور المالي والفني في الشركات الحديثة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يشمل 60 شركة.. قطاع الأعمال تبدأ تنفيذ أضخم مشروع للتحول الرقمي بالشركات القابضة

وزير قطاع الأعمال يستعرض خطة تطوير الشركات من جامعة القاهرة.. الإصلاح الإداري والتشريعي أبرز المحاور.. منصة إلكترونية للمواقع السياحية والأثرية

وزير قطاع الأعمال يجتمع مع رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة.. ويؤكد: إصلاحات إدارية وتنظيمية بالتوازي مع هيكلة فنية .. والتدريب عنصر رئيسي في التطوير

ترشيحاتنا

الليمون يسجل 11 جنيها للكيلو .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 5-11-2019

غضب عارم فى منتخب مصر تجاه بيراميدز والبدرى يهدد باستبعاد لاعبيه

حكم هبة ثواب القرآن والصوم للميت.. دار الإفتاء ترد .. فيديو

حكم بناء المدافن بالطوب الأحمر أو الأسمنت.. وماذا لو أنشأت استراحة بها

في ذكرى رحيل حسن عابدين.. موقف محرج حدث له أمام قبر الرسول

لازم يلتزم بالعقد.. سارة الطباخ تصعد ازمتها مع محمد الشرنوبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات اليابانية مبيعا في مصر 2019

بعد تعرضه للدغة ثعبان.. مسن يقطع إصبعه ويكتشف مفاجأة صادمة.. شاهد

شاهد.. رهان يودي بحياة رجل أربعيني والسبب 50 بيضة.. تفاصيل مؤسفة