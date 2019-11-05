تخصيص 70 % منها لدعم الشباب.. محافظ القليوبية يتابع أعمال المنطقة الاستثمارية

عقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث آخر المستجدات ومتابعة الأعمال التي تتم في المنطقة الاستثمارية التي تم إنشاؤها بعزبة نجيب بمدينة بنها.





وأصدر المحافظ تعليماته، خلال الاجتماع برصف طريق الخدمة الموازي للطريق الإقليمي، وتطوير الطرق المؤدية للمنطقة المحيطة، إضافة إلى رفع المخلفات عن طريق مجلس المدينة والرتش والقواعد الخرسانية عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري، مع استخراج التصاريح المطلوبة لتوصيل خط الصرف الصحي وتوصيله لمحطة المعالجة في خلال أسبوع .





كما وجه المحافظ، بضرورة إعادة دراسة المحاور المرورية والإفادة بذلك خلال 48 ساعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السيارات التي تقوم بإلقاء المخلفات بالمنطقة المحيطة من قبل إدارة مرور القليوبية، إضافة إلى استكمال إنارة المنطقة المحيطة بالمنطقة الاستثمارية وإعداد مقايسة من قبل شركة الكهرباء تسلم لمدير المشروع خلال 24 ساعة.





واشار المحافظ ، الى ان المنطقة الاستثمارية تقع على مساحة 46 فدان على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، وسوف تخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين، وسيتم طرحها للمستثمرين المصريين والأولوية ستكون للشباب، حيث من المنتظر تخصيص 70% من المنطقة الجديدة لصالح الشباب لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و30% لكبار المستثمرين لتحقيق نوع من التكامل بين الشباب وكبار رجال الأعمال لإقامة منطقة استثمارية تتمتع بالرواج والحيوية والتميز.





وأكد محافظ القليوبية على أن الدولة تسعى جاهدة لتطوير المناطق الاستثمارية لتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن المحافظة تفتح ذراعيها لتشجيع المستثمرين وتقديم الدعم اللوجيستي لهم بسعر عادل وتوصيل كافة المرافق، مشيرا أن المنطقة تقع على موقع استراتيجي هام بالقرب من الطريق الإقليمي الدولي والطريق الحر الجديد بنها- شبرا الخيمة.



