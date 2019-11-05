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حوادث

ضبط عصابة فليكس ونجلاء تخصصت في سرقة المنازل بالقليوبية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:18 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط تشكيل عصابي يتزعمه عاطل يدعى "علاء فليكس"، بمعاونة ربة منزل، تخصص في سرقة المساكن والأبواب بالخانكة.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ من مباحث مركز شرطة الخانكة، مفادها قيام كل من "علاء. ع"، وشهرته "علاء فليكس"، 37 عاما، عاطل، سبق اتهامه في 5 قضايا، و"نجلاء. ا"، 37 عاما، ربة منزل، سبق اتهامها في 3 قضايا "ممارسة دعارة، تبديد، سرقة"، بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر الأبواب والمنافذ.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بأكمنه أعدت لذلك وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بصحتها وبتطوير مناقشة المتهمين أقرا بارتكابهما وقائع أخرى، مؤكدين أنهما أنفقا المبالغ المالية المستولى عليها على ملذاتهما وتولت النيابة التحقيق.
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